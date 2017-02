Sky, Campidoglio: necessario incontro urgente con governo

Roma, 3 feb. (askanews) - "Il paventato trasferimento di Sky a Milano è una questione che va letta in rapporto alla funzione che la Capitale ed il territorio regionale debbono svolgere nel quadro di una strategia di sviluppo del Paese". Così in una nota il vicesindaco di Roma Luca Bergamo e l'assessora alla Roma Semplice Flavia Marzano, che questa mattina hanno partecipato all'audizione in Consiglio regionale del Lazio sulla vertenza Sky.

"Le intenzioni di un gruppo multinazionale che hanno impatto sullo sviluppo del territorio, in modo particolare in un settore chiave della produzione industriale e della vita culturale, non sono materia che possa essere delegata alle sole relazioni industriali o al rapporto tra gli enti territoriali e il gruppo. Queste intenzioni - spiegano - devono essere discusse in una sede di confronto che veda da un lato il Governo nazionale insieme a quelli del territorio e dall'altro le parti interessate, tenendo conto del ruolo che il Paese intende riconoscere allo specifico territorio e, in questo caso, alla propria Capitale".

