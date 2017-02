Roma, 10 feb. (askanews) - "L'incontro che si è svolto oggi tra il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, gli assessori al Lavoro e allo Sviluppo Economico e i sindacati, conferma la volontà di questa amministrazione nel voler affrontare e risolvere la vicenda della chiusura della sede romana di Sky". Così la consigliera regionale del Lazio di Si - Sel, Marta Bonafoni. "Bene quindi l'impegno di svolgere un ruolo attivo in questa vertenza, in sinergia con le parti in causa ma non limitandosi ai pur necessari passaggi con le altre amministrazioni, e la decisione di convocare già nei prossimi giorni l'azienda, per illustrare tutte le opportunità e le azioni concrete che la Regione è in grado di mettere in campo. Come più volte ribadito, facciamo nostre le preoccupazioni emerse anche oggi durante l'incontro in merito al rischio di perdere su Roma un asset strategico nel settore dell'informazione e sulle gravi ricadute non solo sulla vita di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie ma anche sul tessuto socio-produttivo di Roma e del Lazio" conclude.