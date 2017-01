Roma, 26 gen. (askanews) - "Una mozione unitaria da calendarizzare al primo Consiglio utile e una Commissione aperta, da riconvocare a stretto giro, per scongiurare la chiusura della sede romana di Sky. E' quanto si è stabilito oggi nel corso della Commissione regionale sul pluralismo dell'informazione, che si è riunita per affrontare, anche a livello istituzionale, una vicenda che rischia di stravolgere la vita umana e professionale di quasi 500 dipendenti". Così la consigliera regionale di Si - Sel, Marta Bonafoni. "Un confronto necessario ma orfano dell'interlocutore principale, data l'ingiustificata assenza in Commissione dei rappresentati di Sky, che hanno disertato l'audizione e perso un'occasione di confronto importante e doverosa. Riteniamo grave l'atteggiamento dell'azienda che di fronte al grido d'allarme lanciato dalle parti sociali evita ogni interlocuzione. Forse perché si tratta di una vicenda paradossale, visto che un'azienda sana, con un fatturato che la porta ad essere la seconda in Italia, licenzia 120 lavoratori e ne trasferisce 300 da Roma a Milano" ha aggiunto. "La vicenda della sede romana di Sky va affrontata subito e in modo corale, perché rischia di creare un effetto domino con ripercussioni gravi non solo sulla vita di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie ma anche sul tessuto socio-produttivo di Roma e del Lazio" ha concluso Bonafoni.