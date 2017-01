Roma, 19 gen. (askanews) - "In merito alla chiusura della sede romana di Sky, abbiamo chiesto al presidente della Commissione regionale sul pluralismo dell'informazione, di convocare quanto prima una seduta con i rappresentanti di Sky, i sindacati e l'assessorato competente, alla presenza del Corecom". Ad annunciarlo la consigliera regionale del Lazio di Si - Sel, Marta Bonafoni, ripercorrendo quanto sta accadendo in queste ore sul fronte occupazionale. "Il piano, tra l'altro, così come presentato dall'azienda, porterebbe allo sradicamento del telegiornale che fin dalla prima edizione nel 2003 è andato in onda da Roma e che proprio nella Capitale ha costruito la propria credibilità nel panorama informativo italiano. Lo scorso ottobre il Consiglio regionale del Lazio ha approvato una legge sull'informazione e sulla comunicazione che prevede, tra l'altro, la convocazione tempestiva di un tavolo di consultazione proprio nei casi di crisi occupazionale. Riteniamo sia questo il momento di farlo funzionare" conclude.