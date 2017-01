Roma, 26 gen. (askanews) - E' approdata in commissione Vigilanza sul pluralismo dell'informazione la vertenza Sky. Una audizione ad hoc convocata dal presidente Giuseppe Emanuele Cangemi per ascoltare le motivazioni dell'azienda che ha declinato l'invito con una lettera giudicata "vergognosa e offensiva" dallo stesso presidente. Negli interventi dei vari rappresentanti sindacali è unanime il giudizio per un comportamento ritenuto scorretto da parte di Sky. Per Riccardo Saccone della Cgil: "Intanto non è vero che esiste un tavolo di trattativa, non c'è un piano industriale, si tratta di licenziamenti mascherati". A parlare anche Alessandro Faraoni della Fistel Cisl: "Dalle scelte di Sky arriva il segnale che arriva è che Roma perde appeal. Il 70 per cento della forza lavorativa di Sky a Roma, secondo l'azienda, non serve. La nota è un'offesa a tutti noi. Mai come oggi abbiamo bisogno del coinvolgimento delle istituzioni". Stefano Ricci Uilcom Roma e Lazio non ha lasciato spazi a dubbi: "abbiamo stimato un migliaio di posti di lavori che si perderanno tra diretti e indotto. Sono aziende che non possono sottrarsi al confronto con le istituzioni". (Segue)