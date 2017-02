Roma, 9 feb. (askanews) - "La situazione di Sky e ci sta molto a cuore. Il Comune intende fare ogni suo sforzo per evitare licenziamenti e trasferimenti. Roma capitale non ha competenze per scongiurare questo evento, ma la portata della vicenda, che dopo il caso di Almaviva, Telecom Italia e Vodafone rappresenta l'ennesimo episodio di delocalizzazione, ci spinge a intervenire. Abbiamo chiamato la Regione, che ha dimostrato interesse nel rivolgere un appello congiunto al premier per intervenire sui 240 licenziamenti e le 250 delocalizzazioni a Milano previste dal piano aziendale". Così l'assessore capitolino al Commercio Adriano meloni rispondendo in Aula Giulio cesare a un question time di Fdi-An, che chiedeva l'intervento della sindaca Raggi e della sua Giunta nel caso Sky.

"Siamo al fianco dei lavoratori per indurre un'azienda florida, che macina utili importanti come Sky a ripensarci - ha assicurato Meloni -. Abbiamo l'appoggio verbale della Regione per intervenire con presidenza del Consiglio e Mise per scongiurare con interventi strutturali il depauperamento del tessuto occupazionale della città. Il nostro arrivo al Comune e il voto dei cittadiniè andato in questo senso, per rendere Roma appetibile e invertire questa tendenza", ha concluso".