Roma, 20 gen. (askanews) - "Molti cantieri sono aperti e la consegna di questo primo stock è parte degli impegni mantenuti. Anche in condizioni drammatiche si iniziano a consegnare le prime abitazioni ci sono gare in essere per decine e decine di moduli e molti cantieri di urbanizzazione già aperti e conclusi quindi la macchina organizzativa anche se in condizioni difficili sta andando avanti come previsto per rispettare gli impegni". Così a margine di un incontro al ministero del Lavoro sulla vicenda Almaviva il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, in merito all'assegnazione per sorteggio dei moduli abitativi ad Amatrice.