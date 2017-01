Roma, 18 gen. (askanews) - "Apprezziamo l'efficienza organizzativa e la tempestività dei Dirigenti,Docenti e personale ATA nel fare evacuare gli edifici scolastici stamattina, come previsto dal(DVR) documento di valutazione del rischio, dopo le forti scosse di terremoto che hanno colpito la nostra regione". Così il segretario generale della Uil scuola Lazio, Saverio Pantuso. "La Uil Scuola del Lazio - prosegue Pantuso - chiede che gli Enti locali si attivino per un'attenta ricognizione degli edifici scolastici, al fine di accertare eventuali danni e predisporre gli interventi di recupero e di consolidamento. Chiediamo, inoltre, che venga comunicato sui siti ufficiali degli Enti locali l'elenco delle verifiche effettuate e delle azioni da intraprendere per rendere le scuole agibili e sicure, e riuscire così a dare serenità alle famiglie degli studenti, ai docenti e all'intero personale del mondo della scuola".