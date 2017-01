Roma, 27 gen. (askanews) - Incontrare gli operatori economici di Amatrice e fare con loro il punto sullo stato di avanzamento dell'intervento regionale per la ripresa delle attività commerciali locali. Questo lo scopo dell'assemblea che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, del Comune di Amatrice, delle associazioni datoriali e di commercianti e artigiani amatriciani. I rappresentanti regionali - per quanto riguarda la realizzazione delle due aree commerciali temporanee previste in località San Cipriano, che saranno costruite in metallo e legno, con scale mobili e ascensori per una superficie complessiva di circa 4.000 mq e che raccoglieranno in tutto circa 80 attività tra esercizi commerciali, artigianato di servizi e liberi professionisti - hanno annunciato che si è chiusa la gara per l'acquisizione dei moduli provvisori che comporranno le due aree commerciali e che l'assegnazione alla ditta vincitrice del bando è imminente e avverrà nelle prossime ore. (segue)