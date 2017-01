Roma, 24 gen. (askanews) - "Per i paesi colpiti dal sisma e dal maltempo "provo una grande sofferenza, come tutti e non voglio andare tra i piedi tra le popolazioni terremotate con le mie proposte culturali e artistiche anche se so che ne avranno bisogno perché le comunità si fondano attorno a questo, le identità si rifondare e le vite spezzate riescono a ricucire sulla cultura, sullo spettacolo, sull'arte, però non adesso ci sono altre priorità". Così l'assessore regionale del Lazio alla cultura, Lidia Ravera, a margine di un evento a Roma. "Gli assessori più direttamente interessati e, primo fra tutti, il presidente Zingaretti, stanno facendo molto, ma molto. Lui è sempre stato presentissimo, lo cercavi e non c'era mai stava sempre lì. Non ha fatto passeggiate elettorali, non è un esibizionista, ma ha fatto molto. Le casette ci sono e arriveranno e si fa tutto il possibile. Dopodiché se le scosse continuano e vengono giù le valanghe possiamo soltanto soffrire tutti insieme. Le'empatia c'è però c'è anche il lavoro, la presenza senza tanti riflettori e frasi storiche con l'umiltà di un lavoro quotidiano per cercare di dare una mano e aiutare" ha concluso.