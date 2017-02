Sisma, Pirozzi: no tax area mi riempirebbe di gioia

Roma, 1 feb. (askanews) - "Mi auguro che ci mettano il cappello tanti, la vittoria ha molti padri e la sconfitta è orfana. Andatevi a ricercare l'intervento che feci alla Camera, fui l'unico a chiedere la No tax Area per le aree terremotate. Sarebbe una bella cosa, perchè quello che ho chiesto tempo fa sta prendendo piede. La no tax area mi riempirebbe di gioia, fui l'unico a chiederla in Parlamento in mezzo a seicento colleghi".

A spiegarlo è stato Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, che questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

"Mi hanno costretto ad alzare la voce - continua - quando ci vuole ci vuole, arriva il momento, perchè prevenire è meglio che curare. Dopo la mia presa di posizione qualcosa è cambiato, penso che un sindaco debba essere anche una guida, non solo amministrativa, specie nei momenti di difficoltà. Non posso vedere la corsa all'accaparramento, non posso vedere i miei concittadini l'uno contro l'altro, ho visto allevatori litigare per il fieno. Il sindaco deve dare una linea, se viene rispettata rimane al suo posto, se capisce che questo non accade più torna alla sua vita. Io ho lasciato tutto e non ne ho mai parlato, non ho mai raccontato quello che ho perso. Ogni tanto è mio compito dare una svegliatina alle coscienze. I moduli abitativi per gli allevatori usati? E' accaduto, non e' giusto. Un sindaco dovrebbe avere più le mani libere, mi hanno segnalato che all'interno di un modulo che stavano montando c'erano dei sanitari usati, partirà un'infrazione per chi ha fatto una cosa del genere. E' una mancanza di sensibilità, in un momento di difficoltà psicologico l'allevatore che entra dentro questa casa e vede i sanitari rotti, i piatti doccia usati, è pesantissimo a livello mentale".