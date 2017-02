Roma, 1 feb. (askanews) - "Se la nostra discussione è stata strumentalizzata? Ma sì, strumentalizzano in tanti. Con Luigi ci ho parlato, ci siamo chiariti, lui è andato lì alla presenza dei sindaci, fino a quando si fanno queste cose con i sindaci va bene, quando non ci sono i sindaci non va bene. Ci siamo chiariti, ci siamo stretti la mano al telefono, abbiamo avuto anche un momento di tensione al telefono, frutto anche di uno scambio tra persone che si rispettano. L'ho invitato a mettersi a disposizione visto che lui rappresenta comunque un'Istituzione". Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, è intervenuto stamattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, ed ha risposto ad una domanda sul battibecco con il vicepresidente della Camera, Di Maio.