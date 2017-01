Roma, 30 gen. (askanews) - "Abbiamo visitato le aziende nelle zone colpite dal sisma con il Direttore dell'Agricoltura e il Dirigente dell'area di Rieti per verificare di persona lo stato dell'arte. Non solo per accertare il prosieguo dei montaggi delle tensostrutture e dei moduli abitativi per agricoltori, ma anche per valutare l'esistenza di eventuali situazioni di emergenza e danni conseguenti alle scosse del 18 gennaio e alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni". Così una nota l'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Carlo Hausmann. "Il lavoro prosegue senza sosta, sia in termini di montaggio, sia in termini di fornitura straordinaria di alimenti per animali. A oggi sono state montate 73 stalle su 87 previste nel primo lotto per le imprese colpite nel sisma del 24 agosto, e 9 moduli abitativi sui 33. Ma è necessario pensare a un progetto strategico che non miri solo alla ricostruzione di quel che è andato distrutto, ma possibilmente alla costruzione di un nuovo sistema agroalimentare, che punti a valorizzare l'unicità dei prodotti di questi territori".