Roma, 26 gen. (askanews) - La Fondazione Bioparco e l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale hanno organizzato per domani, venerdì 27 gennaio, il trasporto di 15 tonnellate di fieno ad Accumoli (Ri), con l'obiettivo di fornire un supporto agli allevatori di uno dei comuni più colpiti dai sismi. Lo rende noto il Campidoglio.

Ad accogliere il convoglio alle ore 14 ci sarà il Sindaco di Accumoli Stefano Petrucci che ha dato appuntamento agli allevatori al km 141,600 di Via Salaria, dove, in un ampio spiazzo, potranno caricare sui propri mezzi i grandi rotoli di fieno, destinati in prevalenza a bovini e ovini.

"Proseguiamo nel grande impegno di solidarietà che sta caratterizzando tutti gli italiani, prestando particolare attenzione al benessere degli animali che rappresenta una componente economica fondamentale di quel territorio" dichiara l'assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari.