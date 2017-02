"In archivio maggior parte dei fascicoli sugli edifici crollati"

Roma, 27 feb. (askanews) - Per quanto riguarda i passi in avanti nell'inchiesta della Procura di Rieti sui crolli dovuti al terremoto del 24 agosto ad Amatrice e Accumuli, "l'indagine sulla caserma dei carabinieri ad Amatrice è già stata archiviata, sulla scuola Capranica l'indagine è prossima alla conclusione e si avviano alla conclusione anche le indagini sulle palazzine Ater crollate. Sono i prossimi casi di cui ci occuperemo". Lo ha detto al TGR Lazio il procuratore di Rieti, Giuseppe Saieva.

"Dell'ottantina di fascicoli iscritti, uno per ogni edificio, la maggior parte andrà direttamente in archivio, non ci sono ipotesi di reato", ha concluso.