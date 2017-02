Roma, 27 feb. (askanews) - "La Guardia di Finanza e i carabinieri hanno depositato un'informativa" circa le indagini sui crolli dovuti al terremoto del 24 agosto ad Amatrice e Accumoli: "Contiene una quindicina di nominativi, che sono indicati come presunti autori di alcuni fatti che potrebbero rilevare penalmente. Questo lo valuteremo nei prossimi giorni: non vorrei entrale nel merito della nota informativa, che contiene soltanto alcune notizie di reato che dovremo vagliare. L'iscrizione nel registro degli indagati è un fatto successivo e anche riservato: i primi a saperlo dovrebbero essere gli indagati". Lo ha detto al TGR Lazio il procuratore di Rieti, Giuseppe Saieva.

"Non hanno ricevuto nulla e non sappiamo ancora se riceveranno alcunchè, potrebbero anche passare direttamente dalla notizia di reato a una richiesta di archiviazione. Ho anche compreso l'ex vescovo - ha proseguito Saieva - ma questo non vuol dire nulla nemmeno per lui: è una posizione da valutare e approfondire".

Della rimozione delle macerie "si sta occupando la Guardia di Finanza che riferità prossimamente", ha concluso il procuratore di Rieti.