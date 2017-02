Sindaco Amatrice: serve esenzione tasse per 4 anni in aree sisma

Roma, 7 feb. (askanews) - "Partiamo dal presupposto che qui non c'è più niente e il 99.9% delle attività non esiste più. Partendo dal presupposto che è stato finanziato per la prima volta nella storia il mondo commerciale e imprenditoriale a tempo, io ritengo che in queste aree è necessaria non la sospensione delle tasse e dei contributi, ma l'esenzione delle tasse e dei contributi, per un periodo di quattro anni. Se questo nel decreto non ci sarà, magari per gli appetiti delle grandi città, verrà persa l'occasione di fare un salto di qualità da parte della politica. Per il momento la no tax area ancora non c'è e temo che sarà la montagna che partorisce il topolino". Così ergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano.

Per il sindaco "serve l'esenzione delle tasse e dei contributi, non la sospensione. Altrimenti, siamo pronti a sostenere noi le nostre attività e siamo pronti a creare la Contea di Amatrice, grazie al contributo dello Stato, che sono gli italiani, abbiamo le risorse per sostenere chi decide ancora di resistere qui, perché per 4 anni almeno si tratta di resistere. Chi riparte oggi ha un pizzico di speranza non se tra quattro anni dovrà pagare tasse e contributi, ma solo con l'esenzione dei contributi e delle tasse".

Secondo Pirozzi le grandi città stanno cercando in qualche modo di approfittarsi della situazione: "E' chiaro che per una grande città che ha avuto qualche problemino non pagare tasse e contributi per quattro anni e poi pagarli comunque rappresenti un vantaggio. Ma non è un vantaggio per noi, anzi mi sembra il metadone che si da a chi è drogato. Per questo siamo pronti a intervenire noi con la contea di Amatrice".

"Bisogna restringere queste misure - conclude Pirozzi - a chi realmente ha perso tutto".