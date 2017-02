Roma, 17 feb. (askanews) - Mancanza del documento di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, mancanza del certificato di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco e dell'autorizzazione sanitaria per l'utilizzo dei locali interrati. Questi i motivi che hanno portato gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa della Questura ad apporre i sigilli al Teatro dell'Orologio a Roma. All'operazione ha partecipato il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Direzione Territoriale del Lavoro.

Già a seguito di precedenti controlli il locale, posto all'interno di un immobile di proprietà del comune di Roma, era stato trovato in difetto, ma i gestori non avevano mai ottemperato alle diverse prescrizioni. Questa volta è stato accertato che all'interno della struttura si svolgeva una vera e propria attività teatrale in condizioni di sicurezza gravemente compromesse sotto il profilo della pubblica sicurezza per tutti i presenti, complessivamente 104 persone, intente ad assistere alle varie rappresentazioni nelle tre sale attrezzate. Per evitare che tale situazione si protraesse ed al fine di scongiurare possibili gravi conseguenze, anche e soprattutto a tutela dei presenti, sia lavoratori, che avventori, gli agenti, di concerto con il personale tecnico VV.FF., hanno posto sotto sequestro preventivo l'intero locale, al quale sono stati apposti i sigilli; per il presidente dell'associazione è scattata la denuncia per apertura abusiva di luoghi pubblici.