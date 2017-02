Sicurezza stradale, Codacons: a Roma non c'è

Roma, 5 feb. (askanews) - Le strade della capitale si tingono di rosso, con una raffica di incidenti mortali o gravi registrati nelle ultime ore a Roma e nell'hinterland.

"Una vera e propria strage quella avvenuta in città tra la notte di ieri e oggi - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi -. Ancora una volta il weekend registra una impennata di morti e feriti, con incidenti gravissimi sulla Tangenziale Est, in Corso Vittorio Emanuele e alle porte di Roma a Guidonia. E' evidente l'esistenza di un problema sul fronte della sicurezza stradale: il mancato rispetto dei limiti di velocità e delle norme del Codice della Strada è alla base degli ultimi incidenti, ma il vero problema sta nella mancanza di controlli. Proprio la scarsa vigilanza lungo le strade della capitale, specie nelle ore notturne, e il numero insufficiente di vigili urbani in servizio, alimenta le infrazioni stradale e il costante superamento dei limiti di velocità".

"Chiediamo al Comune di Roma di fornire i numeri circa i vigili in servizio lungo le strade tra sabato e domenica, e quanti controlli stradali siano stati eseguiti nel weekend - prosegue il presidente Codacons -. Crediamo inoltre sia necessario installare sulla Tangenziale Est e lungo le arterie a più alta velocità il sistema di controllo Tutor, analogo a quello adottato sulle autostrade, per incrementare la sicurezza stradale a Roma".