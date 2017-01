Roma, 15 gen. (askanews) - Sono 10 gli arresti effettuati negli ultimi giorni dagli agenti della Polizia di Stato nella Capitale per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato.

I primi due sono stati sorpresi dagli uomini del commissariato Casilino, mentre smerciavano cocaina in zona Ponte di Nona, D.V.E, romano di 20 anni e C.M. anch'esso romano, di anni 38. Alla vista dei poliziotti, i due hanno tentato di liberarsi di alcuni involucri di cellophane che contenevano cocaina e hashish. Condotti negli uffici di Polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

Vendeva invece braccialetti ed altri manufatti all'interno dei giardini di largo di Villa Peretti, K.S., nato in Senegal 30 anni fa. Non è passato inosservato agli agenti del commissariato Viminale, lo scambio di un sacchetto e denaro con un altro straniero. L'acquirente, fermato dai poliziotti ha consegnato la sostanza stupefacente acquistata poco prima, circa 0,80 gr. di marijuana.

A finire in manette anche L.I., un romano di 59 anni che nascondeva nel suo appartamento di via Michelotti, un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, suddivisa in più parti. I poliziotti durante la perquisizione in camera da letto, hanno rinvenuto diversi involucri contenenti cocaina per un peso di 55 grammi, un bilancino di precisione, tre mazzette di denaro rispettivamente di 540, 1358 e 850 euro, in banconote di vario taglio. (Segue)