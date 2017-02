Palermo, 7 feb. (askanews) - "La finanziaria non è uno strumento che può prescindere dalla politica e dalla visione che una maggioranza ha sui tanti problemi e le tante criticità che la Sicilia oggi vive". Lo dice il parlamentare regionale PD Mario Alloro, che nel corso della riunione di gruppo del Partito democratico sulla manovra finanziaria, che nei prossimi giorni dovrebbe andare in commissione ed in aula, alla presenza del Presidente della Regione Rosario Crocetta e del segretario regionale del partito Fausto Raciti ha chiesto un chiarimento politico sull'argomento.

"Il maxiemendamento presentato dal governo e non preventivamente concordato con il gruppo parlamentare - spiega Alloro - pone una serie di interrogativi a cui è urgente dare risposte riannodando le file di un ragionamento che non prescinda dalla politica e senza il quale ognuno potrebbe sentirsi libero da indicazioni di partito. Leggo, invece - prosegue - che il Presidente Crocetta ha presentato in questi giorni un suo autonomo soggetto politico e che dichiara di voler dare con la manovra finanziaria le risposte che i siciliani aspettano e che i deputati Pd 'troppo impegnati a fare marchette' non avrebbero dato. E' indispensabile convocare una direzione regionale - conclude - per capire innanzitutto se Crocetta è il candidato del Partito Democratico, a dispetto dei sondaggi nazionali che lo danno ultimo nel gradimento tra i Presidenti della Regione, e delle dichiarazioni di autorevoli dirigenti del Partito che hanno sostenuto la necessità delle primarie per la scelta del candidato alla presidenza".