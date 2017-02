"Sono in corso riunioni tecniche per trovare le soluzioni migliori"

Roma, 23 feb. (askanews) - Lo stadio della Roma "si farà, sono in corso riunioni tecniche per trovare lr soluzioni migliori". Lo ha detto Carlo Sibilia, deputato ed ex componente del defunto direttorio del M5S, lasciando l'hotel romano dove ha incontrato, insieme al suo collega Roberto Fico, il leader del movimento, Beppe Grillo.

A chi gli ha chiesto se non il M5S non tema una azione di risarcimento miliardaria in caso di annullamento della delibera su Tor di Valle, Sibilia ha replicato: "Assolutamente no, non ci saranno eventualità di questo genere". Fico, uscito immediatamente dopo di lui, si è limitato a replicare: "Lo ipotizzate voi che abbiamo parlato dello stadio".