Roma, 27 gen. (askanews) - In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, nell'ambito delle iniziative messe in campo dalla Regione Lazio per la tutela della storia e della memoria rivolte ai giovani e agli studenti delle scuole superiori, l'assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive, Guido Fabiani ha partecipato a un incontro di riflessione con gli alunni del Liceo scientifico Morgagni di Roma. Nel corso della mattinata è stato proiettato il filmato "Testimoni di Auschwitz", realizzato dalla Regione Lazio e nel quale viene descritta la realtà del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e della deportazione dei cittadini italiani di religione ebraica attraverso le testimonianze raccolte sul posto dei sopravvissuti e le riflessioni, i volti e il percorso di formazione di circa 5.000 studenti delle scuole che hanno partecipato negli ultimi anni 10 anni ai "Viaggi della Memoria". Il video sarà quindi consegnato alle scuole del Lazio per offrire un'ulteriore occasione di confronto e di discussione tra i ragazzi e i docenti. L'iniziativa è parte di un ampio percorso di riflessione e coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori che vede la Regione costantemente impegnata durante tutto l'anno attraverso una pluralità di iniziative tra cui l'organizzazione della nuova edizione del Viaggio della Memoria ad Auschwitz Birkenau prevista per aprile 2017 e che vedrà la partecipazione di oltre 450 studenti del Lazio.