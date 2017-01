Roma, 16 gen. (askanews) - In considerazione del sensibile decremento delle temperature, la sindaca di Roma Virginia Raggi sabato ha dato disposizione di accendere in anticipo i riscaldamenti in tutte le scuole di competenza di Roma Capitale, ovvero dalla mezzanotte. Tutto ciò per garantire alla riapertura dei plessi scolastici una temperatura adeguata allo svolgimento delle attività. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che nei prossimi giorni si procederà all'accensione dei riscaldamenti delle scuole dalle ore 5 - quindi due ore prima della norma - alle ore 16 fino al perdurare dell'attuale ondata di freddo.