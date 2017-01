Roma, 9 gen. (askanews) - Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Roma Capitale nel corso della trasmissione di Paolo Cento "Ma che parlate a fa" sul caso delle scuole romane al freddo. Rusconi ha dichiarato: "Non penso che le previsione meteorologiche possano essere paragonate agli oroscopi. Qualcuno ha detto che non era prevedibile, ma in realtà noi avevamo previsto che sarebbe stato difficile. Nei giorni di chiusura della didattica nelle scuole c'era comunque il personale che è stato al freddo per la scelta dissennata del Comune di spegnere i termosifoni durante le vacanze". (Segue)