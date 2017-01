Roma, 13 gen. (askanews) - "Il freddo eccezionale di questo inizio anno ha messo a dura prova le scuole di Roma con studenti e docenti costretti al gelo. Nonostante gli annunci della Sindaca su facebook l'Amministrazione, comunale e provinciale, non è riuscita a garantire condizioni vivibili nelle aule. Ancora oggi, a cinque giorni dall'inizio delle scuole, ci sono problemi in alcuni istituti. Consigliamo alla Sindaca Raggi di essere più cauta nelle sue dichiarazioni e di non fare annunci in futuro, ma di concentrarsi sul governo quotidiano della città. Oggi poi, di fronte alle previsioni avverse in peggioramento, abbiamo chiesto alla Sindaca, con una mozione approvata dal Consiglio della Città Metropolitana, di risolvere le criticità e di rivedere gli orari di accensione in base alle temperature, prevedendo anche di allungare l'orario per i termosifoni quando necessario".

Così Valeria Baglio, consigliera pd Consiglio metropolitano e Roberto Fera, coordinatore Forum Scuola Pd Roma.