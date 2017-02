Roma, 22 feb. (askanews) - E' in corso lo sciopero di 4 ore sulla rete Atac. L'agenzia per la mobilità di Roma illustra così la situazione: METRO A: chiusa, METRO B: attiva con riduzioni di corse, METRO C: regolare, ROMA-LIDO: attiva con riduzioni di corse, TERMINI-CENTOCELLE: attiva con forti riduzioni di corse, ROMA-VITERBO: regolare, BUS E TRAM: possibili cancellazioni di corse o sospensioni di linee.