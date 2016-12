Roma, 20 dic. (askanews) - "Non c'è stata nessuna contropartita da Marra, io non ho niente da nascondere". Lo ha detto in pratica Sergio Scarpellini davanti al gip nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'imprenditore ed immobiliarista, accusato di corruzione assieme all'ex braccio destro del sindaco di Roma, ha aggiunto che "Marra non era a conoscenza dei miei interessi a livello istituzionale e politico e non poteva, in ogni caso, intervenire in alcun modo".

Nel corso dell'atto istruttori i difensori dell'immobiliarista hanno depositato i contratti dell'appartamento dell'Eur che Scarpellini ha venduto Marra. Sempre secondo quanto si è appreso nei contratti c'era il diritto dell'imprenditore a ricomprare la casa nell'eventualità che Marra vendendola non avesse ottenuto quanto chiedeva.