Roma, 21 feb. (askanews) - "Roma è paralizzata da 8 mesi, i romani sono esasperati. Ma i grillini sono distratti da giochi di potere e lotte intestine". Così il senatore del Pd Francesco Scalia, che precisa: "Oggi assistiamo all'ennesima sceneggiata sullo stadio, tra stop and go, guerre tra correnti interne al Movimento, e incapacità di prendere decisioni ferme e utili per la città. Il sindaco inadeguato pensa di cavarsela con effimere scuse e fittizie solidarietà, mentre la città affoga".