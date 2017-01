Roma, 13 gen. (askanews) - Dall'11 gennaio al Tribunale civile di via Lepanto a Roma si sono rotti i riscaldamenti, "di conseguenza utenti e lavoratori delle sezioni Lavoro, 6° e 7° sezione civile, ufficio tutele, ufficio decreti ingiuntivi sono al freddo". Lo afferma il segretario nazionale Ugl Funzione pubblica, Paola Saraceni, riferendo che "a quanto si è appreso il guasto della centrale di riscaldamento è piuttosto serio e prevederà tempi di riparazione lunghi".

"Il forte disagio per i lavoratori e la loro salute è notevole, riteniamo che bisognerebbe provvedere o all'immediata riparazione del guasto o alla chiusura del tribunale stesso per ragioni di salute e di sicurezza non solo dei lavoratori ma anche dei cittadini".