Firenze, 21 dic. (askanews) - Tutti gli ospedali della Asl Toscana centro e l'azienda ospedaliero universitaria di Careggi sono in rete per garantire interventi tempestivi e cure adeguate in caso di ictus ischemico (per il quale è necessario intervenire in tempi brevi). E' la Rete ictus, da un mese attiva, appunto, nell'Area vasta centro, ma che si estenderà presto in tutta la regione. La procedura è già in funzione anche in altri ospedali, ma una imminente delibera ne formalizzerà l'applicazione in tutte le aziende.

La procedura operativa della Rete ictus è stata messa a punto nei mesi scorsi da un gruppo interaziendale di professionisti della Asl Toscana centro e della Aou di Careggi. Si tratta di una procedura tempo dipendente, che prevede principalmente due interventi terapeutici. Nel primo caso si tratta di una terapia endovenosa fibrinolitica, trombolisi sistemica, che deve essere somministrata non oltre le 4 ore e mezzo (ma prima si fa, meglio è), e questa viene fatta in tutti gli ospedali della Asl Toscana centro (è necessaria una specifica autorizzazione).