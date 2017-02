Roma, 13 feb. (askanews) - Anche a San Valentino l'abito fa il monaco, 6 donne su 10 preferiscono l'uomo in giacca e cravatta. Manifesta carisma, fa trasparire stabilità ed emana uno charme a cui è difficile resistere.

Il 61% delle italiane ha rivelato che per fare colpo, in una serata speciale come San Valentino, gli uomini dovrebbero indossare giacca e cravatta. Un dato messo in rilievo da uno studio di Espresso communication per Bigi Cravatte Milano che cita studi scientifici internazionali ma anche da esperti di stile, che sottolineano le potenzialità attrattive del look classico ma intramontabile.

Non sono necessari regali estremamente costosi, cene da mille e una notte o viaggi da sogno in mete esotiche. Per fare colpo sulla propria partner nella serata più romantica dell'anno basta essere eleganti.