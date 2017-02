San Valentino, 91% italiani comprerà un regalo, ma il tringolo no

Roma, 1 feb. (askanews) - Quasi la metà degli italiani utilizza i social per spiare la "preda" e conoscere i suoi interessi, mentre il 30% delle persone va per il tradizionale utilizzando la tattica del proporsi come l'amico del cuore o di coinvolgere tutti gli amici per raggiungere l'obiettivo.

E per chi il triangolo no, non l'aveva considerato? Il 56% degli utenti Groupon si dimostra leale nei confronti degli amici: se dovesse capitare loro di innamorarsi dell'uomo/donna del proprio migliore amico, lascerebbe perdere e metterebbe l'amicizia al primo posto. Un 14% ne parlerebbe sinceramente con l'amico e cercherebbe di trovare insieme una soluzione. Ma c'è un buon 30% di italiani che - di fronte alla scelta - calpesterebbe anni di amicizia pur di ottenere ciò che desidera oppure non avrebbe problemi a dichiararsi e lascerebbe a lui/lei la scelta.

Una ricerca condotta da Groupon per San Valentino dimostra che il 30% degli italiani quando sono innamorati spenderebbe una follia per un regalo da sogno, ma c'è un 25% che è disposto a mentire agli amici, mettere zizzania nella coppia e screditare senza pietà i pretendenti

Ma come si comportano realmente gli italiani in amore? Groupon ha condotto un divertente sondaggio sul tema per capire fino a dove si potrebbero spingere gli italiani quando sono davvero innamorati.

Veneto, Emilia-Romagna e Campania sono le Regioni che tendono a giocare più sporco. A Toscana e Lazio invece la palma delle Regioni più corrette. Nonostante il 17% degli italiani viva San Valentino come un incubo, il 91% comprerà un regalo per il proprio partner e spenderà circa 126 euro per i festeggiamenti.