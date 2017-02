Roma, 26 feb. (askanews) - I medici italiani ritengono "corretta e non discriminatoria la decisione del direzione generale dell'azienda San Camillo che ha annunciato l'assunzione di due medici ginecologi non obiettori solo al fine di garantire il diritto alla Ivg (interruzione volontaria di gravidanza), allo stato non possibile per l'obiezione di coscienza degli altri medici in ruolo". Così si afferma in una nota del Smi-Sindacato dei Medici Italiani. La direzione nazionale, riunita a Tivoli (Roma), ha approvato una mozione sul bando della Regione Lazio per l'assunzione dei ginecologi al "San Camillo".

Pina Onotri, segretario generale Smi, nel corso del suo intervento ha spiegato le ragioni di questa scelta: "No a battaglie ideologiche, non agli scontri sull'etica, deve prevalere il buonsenso. L'obiettivo è il rispetto della legge, che tutela un diritto delle donne e quello all'obiezione di coscienza, presupposti che rispetta il bando per l'assunzione di medici al San Camillo, a Roma".

Il sindacato - si sottolinea - "ritiene che così come vanno garantiti i diritti sindacali dei medici che legittimamente scelgono l'obiezione di coscienza allo stesso modo vadano garantiti i diritti delle cittadine sanciti da una legge dello Stato".