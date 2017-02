Da incentivare qualunque cosa porti lavoro, vale anche per Lazio

Roma, 28 feb. (askanews) - Lo stadio della Roma "nascerà in una zona abbandonata, da riqualificare, spero che non solo lo stadio ma anche il resto del progetto, con parco, uffici e servizi, parta il prima possibile, senza che i cinque stelle cambino un'altra volta idea". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Salvini è pronto a battersi anche per lo stadio della Lazio: "Qualunque cosa porti lavoro, vale per la Roma e per la Lazio, è da incentivare. Se si tratta di recuperare zone abbandonate domani mattina c'è il mio consenso", ha spiegato.