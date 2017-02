Roma, 22 feb. (askanews) - "I romani hanno votato la Raggi ma per le decisioni devono aspettare la discesa in Campidoglio del capo Beppe Grillo. Speriamo che serva a qualcosa visto che dopo 8 mesi di governo della Capitale, dalla Raggi e dai 5stelle ci aspettiamo almeno che comincino ad amministrare. A oggi l'80% delle delibere approvate riguardano consulenze, cambi di assessori e contratti per il personale di diretta collaborazione del sindaco, nomine di nuovi capo dipartimento". Così Barbara Salvamartini vicepresidente del gruppo parlamentare Lega-Noi con Salvini.

"Purtroppo in agenda non c'è nulla che abbia a che fare con l'amministrazione ordinaria o straordinaria della capitale e i risultati disastrosi di questo immobilismo si vedono. Roma versa nel degrado, hanno tappato buche a casaccio e dopo solo poche settimane si sono ritrasformate in crateri, la sporcizia regna sovrana, così come insicurezza e illegalità dominano i nostri quartieri. L'unica cosa che sanno fare i grillini è dire no a tutto ciò che potrebbe portare un valore aggiunto alla città. A Grillo ricordiamo che i romani non chiedono nulla di straordinario ma dopo 8 mesi di amministrazione Raggi hanno il diritto di pretendere che la Città non sprofondi sotto il peso dell'incapacità di prendere anche le decisioni più semplici", conclude Salvini.