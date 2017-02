Roma, 8 feb. (askanews) - "Dimissioni sì, dimissioni no, forse. Raggi, quando cominci a fare il sindaco? I romani sono stufi di assistere alle trame di potere grilline. Non passa giorno in cui non dobbiamo assistere a tristi e squallidi teatrini fatti di accordi segreti, indagati, polizze nascoste, dimissioni e accuse reciproche. La città affonda senza un sindaco degno di questo nome e degrado, abbandono e violenza la fanno da padrone. Ce la farà domani la Raggi a tenere unita la sua giunta? Mission impossible". Così Barbara Saltamartini, vicecapogruppo dei deputati della Lega-NCS.