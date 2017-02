Una buona amministrazione ce la può fare, tifo per loro per bene città

Roma, 27 feb. (askanews) - "Sullo stadio della Roma, il compromesso trovato mi sembra buono, almeno sulla carta. Ma chiunque conosca Roma sa che per costruire i servizi necessari a collegare il nuovo stadio alla città e renderlo raggiungibile a migliaia di tifosi, serviranno diversi anni e saranno lavori molto complicati. Ma una buona amministrazione ce la potrà fare, e io tifo per loro, per il bene della città e dei romani. La Raggi ha l'occasione per dimostrare di saper costruire lo stadio, fare gli svincoli, i collegamenti. Vedremo". Lo ha detto Francesco Rutelli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7.