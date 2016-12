Roma, 26 dic. (askanews) - "Viva condoglianza per la tragica notizia dell'aereo russo precipitato nel Mar Nero. Il Signore consoli i familiari delle vittime: giornalisti, equipaggio e i membri dell'eccellente coro e orchestra dell'Armata Rossa. Nel 2004 il coro si esibì in Vaticano per il 26esimo anniversario del Pontificato di San Giovanni Paolo II. La Vergine Maria sostenga gli sforzi di quanti sono impegnati nelle ricerche". Lo ha detto Papa Francesco in occasione dell'Angelus.