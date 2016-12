Roma, 21 dic. (askanews) - "Ho deciso di rinunciare all'incarico che mi è stato affidato dalla sindaca. I fatti degli ultimi giorni non hanno lasciato spazio ad altra scelta: seppur difficile e sofferta è l'unica seria e possibile per il bene della città e delle istituzioni. Scelgo di fare un passo indietro ed evitare che attaccando la mia persona si possa nuocere allo straordinario lavoro che si sta svolgendo in Campidoglio". Con una mail alle redazioni il capo della segreteria politica della sindaca di Roma, Salvatore Romeo, annuncia di rinunciare al suo incarico.

"Purtroppo ho commesso degli errori di valutazione, in considerazione delle vicende che hanno coinvolto Raffaele Marra, e di questo chiedo scusa a tutti i romani. Voglio però sottolineare la mia assoluta estraneità alle inchieste giudiziarie che attualmente lo riguardano", aggiunge. A quanto si apprende Romeo, già dipendente comunale, sarà ricollocato al termine dell'incarico affidatogli dalla sindaca Virginia Raggi e contestato nel ricorso della ex capo di Gabinetto Maria Carla Raineri. Romeo era passato questa mattina in Campidoglio a ritirare alcune delle sue cose.(Segue)