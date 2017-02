Roma,Raggi: Romeo molto mortificato per avermi presentato Marra

Roma, 3 feb. (askanews) - "Delle persone che non hanno legami politici, parenti, padrini, entrano in un rapporto umano con delle persone che conosci da molto tempo. Questo è il motivo per cui mi fidai di Romeo. E' stata la proprietà transitiva. Per avermi presentato Marra Romeo era molto mortificato, perché nemmeno lui si aspettava una cosa del genere". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite di Enrico Mentana nella puntata di questa sera di Bersaglio Mobile.