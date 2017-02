Roma,Pelonzi(Pd): su punti verde aperto un percorso su soluzione

Roma, 14 feb. (askanews) - "Sono veramente felice che si sia trovata una sintesi fra tutte le forze politiche per risolvere questo annoso problema. I punti su cui ci siamo trovati d'accordo sono: ribadire l'interesse pubblico come da delibera 23/2016 di Tronca, regolarizzare con collaudi le opere, poi valorizzare il patrimonio pubblico attraverso una variante, detta regolarizzazione urbanistica. Dopodiché il Comune potrà chiedere di ridisegnare la convezione con le banche e a quel punto ridefinire il rapporto giuridico tra Campidoglio e operatori". Così il consigliere capitolino del Pd Antongiulio Pelonzi, a margine della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina dedicato ai Punti verdi qualità. "Nelle more di un percorso che finalmente delinea una procedura, gli uffici studieranno il modo migliore per evitare l'ammaloramento delle opere realizzate e per assicurare che i parchi siano fruibili dalla cittadinanza conclude il consigliere -. Oggi parte un lavoro che durerà del tempo ma che è l'unico modo per risolvere il problema, e sono soddisfatto che il documento approvato ricalchi in larga parte la nostra proposta, in pratica l'abbiamo scritto noi", conclude.