Roma, 14 gen. (askanews) - "Mentre la città è bloccata da mesi per l'incapacità e l'opacità della giunta Raggi, il sindaco premia i dirigenti di Ama e Atac non si capisce per quali risultati ottenuti". Lo dichiara Andrea Romano, parlamentare Pd, che aggiunge: "Uno schiaffo in faccia ai romani. La Raggi, tra un arresto e l'altro dei suoi esponenti, pensa bene di onorare le cambiali politiche che le consentono ancora di fare il sindaco. Naturalmente il conto lo pagano i cittadini".