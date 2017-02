Roma, 23 feb. (askanews) - "Oramai più che un romanzo quello dei 5 Stelle nella Capitale è una pena. Un pena Capitale che devono sopportare i romani presi in giro da una società di Milano che agisce incurante dei problemi e delle prospettive della città". Lo afferma il deputato Pd Andrea Romano, aggiungendo: "Dopo le Olimpiadi, ora no allo Stadio. Una follia che pagheranno i cittadini".

"Chi investirà più in una città acefala, non in grado di assicurare progettualità e certezze? Di sicuro non la Sindaca ridotta ad un fantasma dal suo tutor, il milardario genovese, Beppe Grillo, che decide le sorti dei romani", conclude Romano.