Acea e Citta Metropolitana non hanno ancora risolto il problema

Roma, 12 gen. (askanews) - Terza giornata di pesanti disagi per gli oltre 2 mila studenti dei licei Augusto Righi e Torquato Tasso di Roma, che anche oggi non hanno potuto frequentare le lezioni a causa di un guasto, il secondo nel giro di un mese, che da martedì ha bloccato l'erogazione dell'acqua nell'edificio comune che ospita le due sedi, nel centro della Capitale. I tecnici dell'Acea - l'azienda municipalizzata controllata dal Comune di Roma - e della Città Metropolitana, finalmente intervenuti, non sono ancora riusciti a risolvere il problema che impedisce l'erogazione idrica dei due istituti.

Mercoledì alcuni rappresentanti dei genitori, avevano ricordato che le due scuole da diversi mesi hanno problemi di fornitura di acqua che sono stati puntualmente segnalati alla Città Metropolitana, e all'Acea senza che si sia riusciti a intervenire efficacemente per garantire il diritto all'istruzione agli studenti. In questa situazione - avevano aggiunto - gli studenti sia del Righi sia del Tasso sono pronti a mobilitarsi.