Roma, 19 gen. (askanews) - "L'assessore Montanari ha dato delle indicazioni, che poi verranno formalizzate dalla Giunta, per creare delle isole ecologiche condominiali dove ci saranno cassonetti più piccoli con le ruote, facilmente rimovibili. Saranno delle aree a cui solo i condomini avranno accesso". Così l'amministratore unico di Ama Antonella Giglio audita in commissione capitolina Trasparenza presieduta dal consigliere Pd Marco Palumbo.

"Ho attenzionato il bando di gara in corso - ha proseguito - per i nuovi cassonetti, erano 47 mila ma ma ne erano stati validati solo tre lotti, circa 20 mila pezzi: sono più grandi delle dimensioni che stiamo pensando per queste isole condominiali, per questo ho intenzione di sospendere il bando. Il tipo di cassonetti - ha concluso - non è quello che ci serve".