Roma, 10 feb. (askanews) - Attacco sessista alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che oltre alle difficoltà di Giunta attuali deve gestire una prima pagina del quotidiano Libero, che fa un'incursione volgare sulla sua vita privata. Dalla presidente della Camera Boldrini, alle protagoniste del Governo Renzi, Madia e Boschi, fino alla sua oppositrice interna al M5S più severa Paola Taverna, a tutte le opposizioni capitoline, il coro di condanna per questa brutta pagina del giornalismo italiano, e per il direttore del giornale Feltri che l'ha siglata, è unanime e senza sfumature. Ringrazia, la sindaca di Roma, in post su facebook. Raggi dà dell'episodio una lettura di genere: "c'è un retro-pensiero che offende non soltanto me ma tante donne e tanti uomini - scrive -. Voglio soltanto svelare un segreto a questi fini intellettuali: un sindaco può essere anche donna", afferma Raggi, che sottolinea: "non mi sento una vittima. Vittime sono tutte le donne e tutti gli uomini che subiscono, ogni giorno, ogni sorta di violenza che un certo clima e certe parole favoriscono. strada per la parità è ancora lunga ma abbiamo una lunga resistenza".

E di resistenza la prima cittadina della capitale ne deve dimostrare, anche per superare l'ennesima empasse della sua Giunta. "No, non ho ancora sciolto la mia riserva", risponde la sindaca a margine di un evento in Campidoglio, a chi le chiede se si fida ancora dell'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, che ha affidato qualche giorno fa a "La Stampa" una critica impietosa su di lei e il suo entourage. L'assessore è mortificato per i commenti personali riportati nella registrazione del colloqui. L'ipotesi di affiancare Berdini con uno staff tecnico, confermata anche da alcuni consiglieri M5S, potrebbe non bastare più alla sindaca soprattutto alla luce dell'attacco del quotidiano che affondava il fendente nella ferita aperta dallo stesso Berdini. (segue)