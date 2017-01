Roma, 13 gen. (askanews) - Come d'abitudine per la Giunta Raggi si chiude in salita e si annuncia sui tornanti la settimana al timone della Capitale. Slitta, infatti, tra lunedì 16 e mercoledì 18 gennaio, il pronunciamento del Tribunale civile di Roma, riunitosi in camera di consiglio da oggi, sul ricorso dell'avvocato romano iscritto al Pd che chiede l'annullamento del "contratto" che vincola con una pena pecuniaria da 150mila euro la sindaca di Roma Virginia Raggi alla fedeltà al M5S, rendendola a giudizio del ricorrente ineleggibile. E anche sul versante della possibile convocazione in Procura della sindaca per la prima tornata di nomine della sua Giunta, tutto si rinvia alla prossima settimana.

Mentre il Campidoglio riapre il tavolo tecnico di confronto sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza con l'Autorità nazionale Anticorruzione, si apre un nuovo filone di polemiche sulle nuove nomine della Giunta Raggi. Questa volta in questione c'è la chiamata dell'architetto Andrea Tardito, attivista M5S, dalla partecipata Aequa Roma allo staff dell'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo al doppio dello stipendio precedente come era stato per l'ex capo segreteria di Raggi Salvatore Romeo. L'assessore Mazzillo, peraltro, ha già il suo daffare nell'elaborare il maxi-emendamento al bilancio previsionale 2017 e il nuovo Documento unico di programmazione che dovevano entrare oggi in Giunta capitolina. Saranno, invece, esaminati tra lunedì 16 e martedì 17 gennaio in Giunta per approdare in Aula Giulio Cesare, secondo i piani del M5S, il 23 gennaio dopo aver superato, auspicabilmente con successo questa volta, l'esame dei revisori dell'Oref. (segue)