Roma, Zotta (M5S): che faremo su polizza? Se reato, valuteremo

Stasera riunione di maggioranza in Campidoglio

Roma, 3 feb. (askanews) - Se si scoprisse che la polizza a vantaggio della sindaca Virginia Raggi fosse stata sottoscritta da Salvatore Romeo, suo ex segretario, per motivi sentimentali, che cosa farebbe il M5S capitolino? "Bisogna vedere la correlazione tra le cose. Laddove si dovesse ravvisare un reato ne prenderemo atto e faremo le dovute valutazioni". Così la consigliera del M5S Maria Teresa Zotta, arrivando in Campidoglio e confermando la riunione di maggioranza prevista nel tardo pomeriggio.