Roma, 26 gen. (askanews) - Un finanziamento complessivo suddiviso in tre anni di 2 milioni e 130 mila euro per un bando per la manutenzione del Tevere nel tratto urbano di Roma Capitale. A presentarlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella sede del Circolo Canottieri Tevere Remo a Roma. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione regionale e mai realizzata prima, prevede l'esecuzione delle prestazioni necessarie per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tratto del Tevere compreso tra Castel Giubileo e l'Isola Tiberina. L'obiettivo finale sarà quello di garantire il miglioramento ed il mantenimento della funzionalità idraulica e la regolarità del deflusso del fiume, lungo il tratto interessato anche in prossimità delle opere d'arte, costituite dai ponti situati nel centro urbano di Roma Capitale. (segue)